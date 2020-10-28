حسن كعبيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"الخليج 365": تصريح دخول صائب عريقات تم على يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا ووافق على علاجه ومازال يعالج بإسرائيل.

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد حسن كعبيه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تصريح دخول صائب عريقات، تم على يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا ووافق على علاجه ومازال يعالج بإسرائيل".

وأضاف كعبيه في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "صائب عريقات ليس أول القادة الفلسطينيين الذين يدخلون للعلاج في إسرائيل".

وتابع: "هذه ليست أول مرة يدخل فيها كبار القادة أو حتى الشعب الفلسطيني البسيط للعلاج في إسرائيل".

Advertisements

ولفت إلى أن "إسرائيل دولة إنسانية وتساعد ليس فقط الفلسطينين وساعدت ومازالت تساعد في الكوارث الطبيعية حول العالم، وترسل الأطباء لكل أنحاء العالم".

وأشار إلى أن "إسرائيل بنت مستشفى ميداني على الحدود مع سوريا وتقبلت جميع الجرحى وعالجتهم بتكلفة كبيرة تحملتها على نفقتها".

وحول تكلفة علاج عريقات، قال كعبيه، إن "تكاليف علاج صائب عريقات تدفعها العائلة للمستشفى ككل المسؤولين الذين يعالجون في إسرائيل".