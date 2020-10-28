تسائل صحافيون ونشطاء في تركيا عن مدى استجابة الطبقة الحاكمة لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان.
أردوغان وفرنسا.. هل سيقاطع أردوغان حقيبة زوجته؟
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقرينة أردوغان تحمل حقائب يد فرنسية ثمينة في أكثر من مناسبة.
تناقض فجّر سخرية الأتراك الذين تساءلوا عما إن كانت دعوة أردوغان موجهة أيضا إلى أسرته والطبقة الحاكمة بالبلاد، أم أنها مجرد حملة دعائية للتجارة بالدين لتحقيق نقاط سياسية.
وتساءل الصحفيان بموقع TR24، بولنت كوروجو ولافند كناز، عن ما إن كانت قرينة الرئيس أمينة أردوغان ستنصاع لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي دعا لها الرئيس وتتخلى عن حقيبتها من ماركة "هيرميس" الفرنسية التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار؟
المرأة الحديدية: أردوغان "الضعيف" يهاجم فرنسا علنًا ويتودد سرًا
ووصف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بانها بـ”أمور طفولية”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتخلى قرينة أردوغان عن حقيبتها الفرنسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.