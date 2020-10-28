بالصور.. بايدن يدلي بصوته في الاقتراع المبكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأربعاء، بصوته في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إن الولايات المتحدة في مفترق طرق، في إشارة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، داعيا الأمريكيين لإنهاء الفوضى التي صنعها الرئيس الحالي دونالد ترامب، على حد وصفه.



والسبت الماضي، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا، للإدلاء بصوته.









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وقبيل أيام على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53,5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

ويشير الإقبال على التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق وأيضا إلى حرص الناس على تجنب خطر الإصابة بكوفيد-19 بسبب الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب.

ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصي في الانتخابات المبكرة، وكذلك التصويت عبر البريد قبيل يوم الانتخابات تحاشيا للمخاطر في ظل جائحة كورونا.



