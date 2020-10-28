الجيش الليبي ينتشر بالجنوب.. مطادرة الإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت قوات الجيش الليبي وحدات مسلحة في مناطق بالظهير الصحراوي بالجنوب الليبي عقب ورود بلاغات بعمليات سطو مسلح ضد ليبيين.
وكشفت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي قيام الغرفة الأمنية "أوباري"بتسيير دوريات مُتحرّكة وثابتة على الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها وطريق مرشان.
وأكدت الشعبة، في بيان، أن تسيير الدوريات جاء بعد ورود بلاغات عن وجود جرائم الحرابة وعمليات السطو المسلح في هذه المناطق.
وشددت الشعبة أن الغرفة الأمنية المشتركة تعمل على حماية المقرات الحيوية للدولة والتفتيش بحثا عن الآليات المسروقة، والقبض على المطلوبين داخل نطاق البلديات الثلاث.
ويتعرض الجنوب الغربي الليبي لاختراقات من التنظيمات الإرهابية، المدعومة تركيا، وتمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، وفقا لتصريح سابق للمتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري.
كما تعمل القوات المسلحة العربية الليبية على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.
كما تؤمن القوات المنشآت النفطية في المنطقة التي تحوي أكبر الحقول في البلاد، بمشاركة وحدات ودوريات خاصة بالتعاون مع حرس المنشآت النفطية.
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