شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 416 حالة جديدة وتعافي 433 حالة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم، (416) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346047) حالة، من بينها (8149) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (769) حالة حرجة، كما سُجلت (433) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (332550) حالة.



وأوضحت الصحة أن الوفيات بلغت (5348) حالة ، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة, لافتةً النظر إلى أنه أُجري (58561) فحصا مخبريا جديدا.

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