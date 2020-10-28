شكرا لقرائتكم خبر ترمب: إذا فاز بايدن ستمتلك الصين أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادا لاذعا لمنافسه جو بايدن ووصفه بأنه «سياسي فاسد».

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر «جو بايدن سياسي فاسد، إنه يريد إرسال وظائفكم إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني».

وأضاف «إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة. عندما نفوز، تفوزون أنتم، وتفوز ويسكونسن ، وتفوز أمريكا!».

وفي تغريدة أخرى قال ترمب «تحت قيادتي، حققنا أكثر الحدود أمانا في تاريخ الولايات المتحدة!

تعمل خطة الهجرة المجنونة التي وضعها خصمي على إزالة حدود الولايات المتحدة تماما من خلال تطبيق نظام القبض والإفراج على الصعيد الوطني».

وأضاف «سيجعل جو بايدن كل مجتمع ملاذا لمجرمي العنف».