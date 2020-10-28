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لجنة تطالب بتحقيق عادل في انفجار بيروت

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- بواسطة أيمن الوشواش - طالبت لجنة «أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت» في لبنان أمس بالتحقيق العادل والشفاف بعيدا عن التسييس.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بحضور عدد من الأهالي إن «أهم أهدافنا هي التحقيق العادل والشفاف، بعيدا عن التسييس والتمييع والضغوطات والتسويات السياسية كما جرت عليه العادة في لبنان، وإنزال القصاص العادل بالرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة التي عادة ما تكون أكباش فداء».

وطالبت بـ»مساواة شهداء تفجير مرفأ بيروت بشهداء الجيش اللبناني، ومساواة جرحى تفجير المرفأ الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة بجرحى الجيش».

وقال البيان «نحن نتابع عن كثب نتائج التحقيقات ومسارها وخاصة لجهة التوقيفات الهشة حتى الآن، والتي لم تطل أيا من الرؤوس الكبيرة إلا بصفة شهود للبعض منهم».

يذكر أن انفجارا كان هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، مما أسفر عن سقوط 200 قتيل، بينهم رعايا عرب وأجانب، وكذلك عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وأكثر من 6000 جريح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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