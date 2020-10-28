غضب في السودان بعد رفع سعر الوقود 400%

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وذكرت صحيفة (سودان تريبيون) أن القرار أثار موجة من الاستياء العام في الشارع السوداني لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد التي يعيشها المواطنون، حيث ينتظر أن تفاقم زيادة أسعار الوقود من الوضع المعيشي ينعكس سلبا على أسعار السلع ووسائل النقل العام.وأعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن خيري في مؤتمر صحفي بدء تحرير أسعار الوقود (البنزين والجازولين) اعتبارا من مساء أمس الأول.
وقال «إن سعر لتر البنزين المستورد تحدد بقيمة 120 جنيها بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر، بينما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيها إلى 106 جنيهات».
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن عبدالرحمن أن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بقرار وزاري أصدرته وزارة المالية استنادا إلى الموازنة المعدلة للعام 2020 والتي تمت إجازتها بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أغسطس الماضي.
وأكد الوزير على أن الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين ستخضع للمراجعة أسبوعيا بواسطة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين للمستوردين والمالية وأن السعر الجديد يعتمد على السعر العالمي هبوطا وصعودا.
واعتبر أن ما يترتب على الأسعار الجديدة يصب في صالح الوطن والمواطن من حدوث وفرة في الأسواق وزوال المعاناة.
التغير في أسعار الوقود بالسودان
28 جنيها سودانيا سعر البنزين قبل الزيادة
120 جنيها سعر البنزين بعد الزيادة
23 جنيها سعر الجازولين قبل الزيادة
103 جنيهات سعر الجازولين بعد الزيادة
55 جنيها تساوي دولار في البنوك السودانة.
220 جنيها تساوي دولار في السوق السوداء
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