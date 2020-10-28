شكرا لقرائتكم خبر أستراليا لقطر: شرطتنا ستحقق في الحادث.. معاملتكم مسيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية أمس إن مسافرات على 10 طائرات خضعن لعمليات تفتيش داخلية جائرة في أكتوبر، بعد العثور على طفل مبتسر متروك في مرحاض بأحد مطارات الدوحة في قطر.

وأشارت تقارير أولية إلى حادثة وقعت على رحلة متجهة إلى سيدني، جرى خلالها إخراج نساء من الطائرة و»أجبرن على خلع ملابسهن الداخلية قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر» في سيارة إسعاف بالمدرج.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في جلسة استماع برلمانية أولية، إن نساء على متن 10 رحلات أجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش في مطار حمد الدولي في 2 أكتوبر، مؤكدة أن 13 منهن أستراليات وخمسا من جنسيات أخرى، بعدما قالت في بادئ الأمر إن 18 منهن أستراليات.

وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية، ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء هؤلاء بأنها «مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة».

وقال متحدث باسم الحكومة إن «الحكومة سجلت رسميا قلقنا البالغ إزاء هذه الحادثة لدى السلطات القطرية، وتنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية».