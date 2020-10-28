الحوثيون يعترفون بمصرع قيادات بارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمصرع قياديين عسكريين بارزين لديها، ودفن جثتيهما أمس الأول بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الميليشيات شيعت العميد نصرالدين العسيلي، والعقيد عزيز جعمان، واكتفت بالإشارة إلى الحديث عن مصرعهما في جبهات القتال، دون إيراد أي تفاصيل أخرى.

وأفادت أن العسيلي لقي مصرعه خلال مواجهات في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، حيث كلفته الميليشيات بقيادة محورها، ورجحت المصادر مصرع القياديين الحوثيين بإحدى الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعات ومواقع الميليشيات الحوثية في ذات الجبهة.

وتصاعدت حدة المواجهات في عدد من جبهات القتال لاسيما في مأرب والجوف والحديدة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية، وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي في تصريح نقله موقع سبتمبر نت الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية «إن العمليات القتالية الهجومية، التي نفذها الجيش الوطني، مسنودا بالمقاومة الشعبية وبمشاركة مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء».

من جهة أخرى قالت منظمة الهجرة الدولية «إن محافظة مأرب شهدت أكبر نزوح في اليمن هذا العام، حيث نزح أكثر من 90 ألف شخص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها نتيجة تصاعد الأعمال العدائية».

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على صعيد آخر تنظم ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ اليوم بميدان السبعين بصنعاء (تظاهرة سياسية) لحشد أنصارها تحت مسمى إحياء المولد النبوي بعد شهرين من الجبايات والابتزاز المالي، ونهب المال العام والخاص بهدف إثراء قيادات ميليشيات الحوثي على الطريقة الإيرانية.

وحشدت الميليشيات الطلبة والموظفين إلى ميدان السبعين بالقوة والمال، وأعلنت عن خطة انتشار أمني في مداخل صنعاء ومحيط الفعالية المركزية، ودعت سكان صنعاء إلى المشاركة الواسعة، وحددت مناطق انطلاق المشاركين، في إشارة إلى أنه سيتم تحشيد المواطنين بشكل إجباري من أجل الاستعراض.

ومنذ اجتياح صنعاء قبل 6 سنوات حولت ميليشيات الحوثي ذكرى المولد النبوي وعددا من المناسبات الدينية إلى مهرجانات طائفية وسياسية، حيث تستغلها لترويج أفكارها المذهبية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، بالإضافة إلى استغلال هذه المناسبة في التعبئة القتالية للجبهات.

مشاهدات يمنية