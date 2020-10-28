شكرا لقرائتكم خبر تركيا ترفع توقعاتها للتضخم بعد انهيار الليرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمقت الليرة التركية خسائرها أمس أمام الدولار لليوم الخامس، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال العام الحالي، في وقت يرى فيه المتعاملون أن الجهود الرسمية ليست كافية لدعم العملة.

ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فقد تراجعت العملة بنسبة 0.8% إلى 8.2560 ليرات لكل دولار صباح أمس في إسطنبول، لتفقد بذلك 28% من قيمتها خلال العام الحالي.

وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.

في المقابل رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها وسط إجراءات سياسية ونزاعات دولية.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن محافظ البنك مراد أويصال القول أمس خلال إعلان التقرير الأخير للتضخم لعام 2020 أن ارتفاع أسعار المستهلكين سينهي العام عند 12.1%، مقابل توقعات سابقة بـ8.9%.

وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9.4% بنهاية 2021، مقابل توقعات سابقة بـ 6.26%، كما توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنهاية 2020 بنحو 13.5%، مقابل توقعات سابقة بـ 10.5%.