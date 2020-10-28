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أمريكا تمنع طائرة إيرانية من الوصول لفنزويلا

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- بواسطة أيمن الوشواش - هبطت في فنزويلا طائرة مملوكة لشركة إيرانية تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشحن أسلحة إلى سوريا، وفقا لما ذكره مشرع فنزويلي معارض وبيانات تتبع الرحلة.

ووصلت الطائرة (إي. بي. – إف. إيه. بي. 747) المملوكة لشركة (قشم فارس) الإيرانية للطيران في وقت توطدت فيه العلاقات التجارية بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية صارمة على نحو متزايد. ولم يتضح على الفور ما هدف قدوم الطائرة إلى فنزويلا.

وأظهرت البيانات الموجودة على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت رادار 24) أن الطائرة هبطت في كراكاس بعد ساعات من الإقلاع من طهران، بعد أن توقفت في تونس والرأس الأخضر قبل أن تتجه إلى فنزويلا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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