أمريكا تمنع طائرة إيرانية من الوصول لفنزويلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هبطت في فنزويلا طائرة مملوكة لشركة إيرانية تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشحن أسلحة إلى سوريا، وفقا لما ذكره مشرع فنزويلي معارض وبيانات تتبع الرحلة.

ووصلت الطائرة (إي. بي. – إف. إيه. بي. 747) المملوكة لشركة (قشم فارس) الإيرانية للطيران في وقت توطدت فيه العلاقات التجارية بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية صارمة على نحو متزايد. ولم يتضح على الفور ما هدف قدوم الطائرة إلى فنزويلا.

وأظهرت البيانات الموجودة على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت رادار 24) أن الطائرة هبطت في كراكاس بعد ساعات من الإقلاع من طهران، بعد أن توقفت في تونس والرأس الأخضر قبل أن تتجه إلى فنزويلا.