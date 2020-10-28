ضحايا الطائرة الأوكرانية: سنلاحق المسؤولين الإيرانيين

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وتضم المجموعة الدول التي كان مواطنوها في عداد الأشخاص الـ176 الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة قرب طهران في 8 يناير الماضي باستثناء إيران.والتزمت مجموعة التنسيق مجددا بالبقاء متحدة والعمل معا لتحقيق الأهداف المتمثلة في الشفافية والعدالة والمساءلة والتعويضات من أجل مساعدة العائلات المكلومة.
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