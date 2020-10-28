شكرا لقرائتكم خبر ضحايا الطائرة الأوكرانية: سنلاحق المسؤولين الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لضحايا الرحلة الأوكرانية دعوتها لإيران لإجراء تحقيق مستقل وشامل في الأسباب والعوامل المساهمة التي أدت إلى إسقاط الطائرة.

وتضم المجموعة الدول التي كان مواطنوها في عداد الأشخاص الـ176 الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة قرب طهران في 8 يناير الماضي باستثناء إيران.

والتزمت مجموعة التنسيق مجددا بالبقاء متحدة والعمل معا لتحقيق الأهداف المتمثلة في الشفافية والعدالة والمساءلة والتعويضات من أجل مساعدة العائلات المكلومة.