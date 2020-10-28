النمسا توقف تصدير قطع طائرات لإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة (روتاكس) النمساوية المصنعة لمحركات الطائرات المسيرة إيقاف تصدير قطع الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني.

ودخلت النمسا على الخط من خلال إجراءات في نفس السياق بفرض الحظر الدولي على إيران، سبقتها بذلك عقوبات أمريكية، ويذكر أن هذه العقوبات الأخيرة على إيران شملت وزارة النفط الإيرانية وشركتي النفط الوطنية والناقلات الوطنية، بالإضافة لأفراد وكيانات تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.

ولا تزال محركات الشركة النمساوية مستخدمة من قبل الحرس الثوري في طائراته المسيرة المسلحة المعروفة باسم (شاهد 129).