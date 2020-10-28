شكرا لقرائتكم خبر النمسا توقف تصدير قطع طائرات لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخلت النمسا على الخط من خلال إجراءات في نفس السياق بفرض الحظر الدولي على إيران، سبقتها بذلك عقوبات أمريكية، ويذكر أن هذه العقوبات الأخيرة على إيران شملت وزارة النفط الإيرانية وشركتي النفط الوطنية والناقلات الوطنية، بالإضافة لأفراد وكيانات تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.ولا تزال محركات الشركة النمساوية مستخدمة من قبل الحرس الثوري في طائراته المسيرة المسلحة المعروفة باسم (شاهد 129).
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا توقف تصدير قطع طائرات لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.