شكرا لقرائتكم خبر كورونا تستفحل في إيران.. وتصيب رئيس البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد فيروس كورونا المستجد للاستفحال بشكل لافت في إيران خلال الموجة الثانية التي تشهدها البلاد، وأعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف إصابته بالفيروس القاتل.

وكتب قاليباف أمس في تغريدة على موقع تويتر «بعد إصابة أحد زملائي بفيروس كورونا خضعت للفحص الطبي وكانت نتيجة الفحص إيجابية وأظهرت إصابتي بفيروس كورونا»، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «دخلت الحجر الصحي لتلقي العلاج، ورغم ذلك سأتابع واجباتي»، وتشهد إيران منذ فترة تسجيل مستويات قياسية مرتفعة لإصابات كورونا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، تسجيل 415 حالة وفاة و6824 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبيرج للأنباء فإن عدد الوفيات الجديدة هو أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها الجمهورية من جراء الإصابة بكورونا.

وكانت إيران أعلنت أمس الأول تسجيل 346 حالة وفاة، و6968 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 السابقة، وكان الرقمان هما أعلى حصيلتين يوميتين للوفيات والإصابات تسجلهما البلاد.

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وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 588 ألف حالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 33 ألفا و714 حالة.

ولفتت إلى أن 5012 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 467 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.