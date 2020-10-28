شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه مرشح تنسيقية الأحزاب بالدائرة الثالثة في الشرقية: مشاكل مشتول السوق على أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال " المهندس "حسن ضوه" مرشح الشباب بتنسيقية الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب 2020، عن الدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزى منيا القمح ومشتول السوق، لها 3 مقاعد، والمتنافس عليها 43 مرشحًا، إن مشاكل أبناء مركز ومدينة مشتول السوق، على أولوياته.

والتقى الضوه بمجموعة كبيرة من الأهالى أمس، وأعربوا عن استيائهم من سوء حالة طريق "منيا القمح- مشتول السوق"، فضلا عن المشاكل التى تواجه طلاب جامعة الزقازيق، أثناء الذهاب للجامعة وعدم وجود موقف مخصص لمشتول السوق فى المدينة، وعدم تواجد سيارات للمدينة من الساعة الثالثة عصرا، فضلا عن مشاكل مستشفى مشتول السوق، من حيث دعمه بالتجهيزات التى تصب فى صالح المرضى.

وأبدى العديد من أبناء قرى "دهمشة وكفر دهمة وإبراش وكفر إبراش" وأبناء مدينة مشتول، أنهم متفائلين بوجود الشباب فى البرلمان، لأخد فرصتهم فى المشاركة السياسية والتواجد على الساحة، وإن المهندس"الضوه" صورة مشرفة للشباب المصرى المكافح الذى بنى نفسه ولديه فكر وتطلع نحو مستقبل أفضل.

ويعد "ضوه" ابن عائلة ضوه بمنيا القمح، وابن عائلة أبو سليمان بمشتول السوق، قصة نجاح وكفاح عمرها 38 سنة، فهو من مواليد منيا القمح بالشرقية وكانا والديه يعملان إداريين بالزراعة، ثم تدرج فى المراحل التعليمية حتى التحق بجامعة المنيا كلية الهندسة قسم الميكانيكا وتخرج منها بتقدير جيد جدا، ثم التحق بالخدمة العسكرية بنظام ضابط احتياطى.

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واستكمل المهندس ضوه، مسيرته العملية بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وبدأ بمهندس موقع ثم تدرج حتى وصل إلى مدير قطاع، وعاد إلى مصر مرة أخرى خلال عام 2016 ليبدأ مسيرة اقتصادية ناجحة بتأسيس شركة مقاولات ناجحة.

وحول العمل السياسى، انضم "ضوه" إلى العمل السياسى فى 2017 ، ثم تولى منصب أمين حزب الغد بمنيا القمح خلال عام 2018 ، حتى أصبح نائب رئيس الحزب وعضو هيئة العليا بمحافظة الشرقية، ثم انضم لتنسيقية شباب الأحزاب فى عام 2019 ، ويعد ضمن 6 مرشحين على مستوى الجمهورية فى التنسيقية ضمن الشباب.

وأكد المهندس حسن ضوه، أن من أبرز ملامح برنامجه الانتخابى، هو الاهتمام بتمكين المرأة والشباب والتعليم والصحة.