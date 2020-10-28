شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد "الصالون السياسي أكتوبر 2020".. الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجمعة المقبل، الموافق 30 أكتوبر، "الصالون السياسي أكتوبر 2020"، وذلك في تمام الساعة الرابعة بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر.

يشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تابعت من خلال عرفة العمليات المركزية بالتنسيقية، العملية الانتخابية في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب علي مدار يومي التصويت السبت 23 والاحد 24 أكتوبر 2020 في الـ 14 محافظة في المرحلة الأولى وذلك من خلال متابعي التنسيقية الحاصلين علي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدة بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي جاءت متفقة مع المعايير الدولية المنظمة لذلك

وأكد متابعين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعاون السادة القضاة رؤساء اللجان الانتخابية وتسهيلهم مهمة المتابعين الحاصلين علي تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات سواء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية كالمجلس القومي لحقوق الانسان والقومي للمرأة والقومي لشئون ذوي الإعاقة.