شكرا لقرائتكم خبر عن الخرباوى: زينب الغزالى أخبرتنى أن الإخوان خططوا 19 مرة لاغتيال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المفكر الإسلامى والمنشق عن جماعة الإخوان ثروت الخرباوى، إنه عندما التقى الإخوانية زينب الغزالى قبل خروجه من الإخوان وسألها عن محاولتى اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقالت له: "خططنا 19 محاولة لاغتيال هذا الشيطان، هذا الصنم، وبدأنا بالفعل فى تنفيذ خطتين فقط من هذه المحاولات، الأولى كانت فى يناير 1954، والمرة الثانية التى تبناها سيد قطب، وكان يتدرب فيها شباب الإخوان حينها على إطلاق الرصاص وكان من بينهم محمد بديع، آخر مرشد للإخوان".

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وأوضح الخرباوى، أن من بين الشباب الذين شاركوا فى محاولة الاغتيال هذه محمود عزت، وعضو آخر أسس فيما بعد جماعة المسلمون ومن بعدها التكفير والهجرة، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض عليهم وأقروا بالعملية، واعترفوا أنهم كانوا يعتزمون حرق القاهرة حتى يستطيعون إخراج زملائهم من السجون.

وأكد أن الإخوان تمت تربيتهم على مبدأ السمع والطاعة ولن يحكموا عقولهم فى القبول أو الرفض فيما يخص العمليات التى يجبررون على دخولها وأوقات كثيرة يدخلونها وهم مغيبون.