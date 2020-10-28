شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من أبناء مشتول لحسن ضوه مرشح تنسيقية الأحزاب بالشرقية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أبناء قرى "دهمشة وكفر دهمشة وكفر إبراش وإبراش والصحافة بمركز مشتول السوق"، المهندس "حسن ضوه" مرشح الشباب بتنسيقية الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب 2020، عن الدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزى منيا القمح ومشتول السوق، لها 3 مقاعد، والمتنافس عليها 43 مرشحًا، استقبالا حافلا.

وأبدى العديد من أبناء قرى "دهمشة وكفر دهمة وإبراش وكفر إبراش" وأبناء مدينة مشتول، تفاءلهم بوجود الشباب فى البرلمان، لأخد فرصتهم فى المشاركة السياسية والتواجد على الساحة، وقالوا إن المهندس "الضوه" صورة مشرفة للشباب المصرى المكافح الذى بنى نفسه ولديه فكر وتطلع نحو مستقبل أفضل.



حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن دائرة منيا القمح فى الشرقية (7)

ويعد "ضوه" ابن عائلة ضوه بمنيا القمح، وابن عائلة أبو سليمان بمشتول السوق، قصة نجاح وكفاح عمرها 38 سنة، فهو من مواليد منيا القمح بالشرقية وكان والداه يعملان إداريين بالزراعة، ثم تدرج فى المراحل التعليمية حتى التحق بجامعة المنيا كلية الهندسة قسم الميكانيكا، وتخرج منها بتقدير جيد جدا، ثم التحق بالخدمة العسكرية بنظام ضابط احتياطى، واستكمل المهندس ضوه، مسيرته العملية بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وبدأ بمهندس موقع ثم تدرج حتى وصل إلى مدير قطاع، وعاد إلى مصر مرة أخرى خلال عام 2016 ليبدأ مسيرة اقتصادية ناجحة بتأسيس شركة مقاولات ناجحة.



حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن دائرة منيا القمح فى الشرقية

وحول العمل السياسى، انضم "ضوه" إلى العمل السياسى فى 2017 ، ثم تولى منصب أمين حزب الغد بمنيا القمح خلال عام 2018 ، حتى أصبح نائب رئيس الحزب وعضو هيئة العليا بمحافظة الشرقية، ثم انضم لتنسيقية شباب الأحزاب فى عام 2019، ويعد ضمن 6 مرشحين على مستوى الجمهورية فى التنسيقية ضمن الشباب،وأكد المهندس حسن ضوه، أن من أبرز ملامح برنامجه الانتخابى، هو الاهتمام بتمكين المرأة والشباب والتعليم والصحة.



حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن دائرة منيا القمح فى الشرقية (3)

حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن دائرة منيا القمح فى الشرقية





































Advertisements











































































