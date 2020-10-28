الكويت تنفي الغاء الحجر المنزلي للمسافرين العائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)
نفى مركز التواصل الحكومي الكويتي، صحة ما يتم تداوله من أخبار، بشأن إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين العائدين إلى الكويت من الخارج.
وأكد التواصل الحكومي الكويتي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم الأربعاء، أن إجراءات الحجر المنزلي للعائدين من السفر لا تزال قائمة، ولم تصدر أي قرارات جديدة من السلطات الصحية حتى الآن.
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