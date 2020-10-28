جو بايدن يدلي بصوته في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أدلى المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، بصوته في التصويت المبكر للانتخابات بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرشح الجمهوريون أدلى بصوته في الانتخابات الرمزية بمدينة ويست بالم بيتش، يوم السبت الماضي، وقال إن الاقتراع عن طريق الحضور الشخصي للانتخابات أكثر أمانًا من الاقتراع عن طريق البريد الإلكتروني، موضحًا أن جميع الأمور كانت مثالية وصارمة للغاية ويوجد تقيد بالقواعد.
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