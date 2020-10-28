منظمة دولية تطالب نيجيريا بالتوقف عن التستر على قتل الجيش للمتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (د ب أ)
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات النيجيرية بالتوقف عن محاولات التستر على إطلاق الجيش النار بشكل تسبب في قتل المتظاهرين العزل في مدينة لاجوس الأسبوع الماضي.
وقال عيسى السنوسي المتحدث باسم منظمة العفو في نيجيريا اليوم الأربعاء، في بيان، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، إن النفي الأولي لتورط جنود في إطلاق النار أعقبه إنكار مخجل للخسائر في الأرواح نتيجة هجوم الجيش على الاحتجاجات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن تحقيقاتها أثبتت أن المركبات العسكرية غادرت قاعدة معسكر بوني في لاجوس الساعة29ر6 مساءً، وفي اليوم المعني وصلوا إلى موقع الاحتجاج حيث فتحت القوات النار "حوالي الساعة 45ر6 مساءً".
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