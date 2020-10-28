انطلاق الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في تنزانيا

أنطلقت الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في تنزانيا ، اليوم الأربعاء، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة.

و يأمل الرئيس جون ماجوفولي، أن الفوز بولاية أخرى تستمر خمس سنوات رغم انتقادات من جماعات حقوق الإنسان لحكومته بقمع المعارضة، وفقا لشبكة الغد الاخبارية.

ومن أبرز منافسي ماجوفولي في الانتخابات توندو ليسو، الذي تعرض لإطلاق

النار 16 مرة في 2017، ووزير الخارجية السابق برنارد ميمبي.

ولم تُكشف ملابسات الهجوم على ليسو، الذي عاد في يوليو إلى البلاد بعد أن أمضى ثلاث سنوات في الخارج.

وقال قس يدعى كليمنت فومبو لرويترز بعد الإدلاء بصوته “عملية التصويت تسير

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بشكل جيد وهادئ”.

وأضاف “أتوقع أن تظل الانتخابات سلمية ونزيهة وحرة”.

الكثير من التنزانيين اشتكوا من مشاكل في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكان تويتر وأيضا منظمة نت بلوكس التي تراقب انقطاعات شبكة الإنترنت قد تحدثا أمس الثلاثاء عن مشاكل واسعة النطاق.

وهناك أكثر من 29 مليون ناخب مسجل من بين المواطنين البالغ عددهم 58 مليونا، وسيختارون من بين 15 مرشحا للرئاسة ونوابا لشغل مقاعد البرلمان وعددها 264.