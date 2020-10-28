ترامب يهاجم موقع تويتر بسبب بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "إنها لشيء مدهش. إنهم يرفضون السماح بذكر أي شيء عن قصة فساد بايدن"، مشيرا إلى إن شركة "تويتر" ترفض ذكر أي شيء عن فساد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.

ويتنافس بايدن وترامب، على للوصول إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

ويقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات

يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما

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إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدًا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويضيف: "هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين وتجمعهم".