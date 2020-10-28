التلفزيون الرسمي الإيراني: وفاة جديدة بكورونا كل 3 دقائق

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء، بأن إيران تسجل وفاة حالة مصابة بكورونا كل ثلاث دقائق، في حين سجلت وزارة الصحة 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل للوفيات اليومية.

و صرح محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان على تويتر بإن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس

كورونا لينضم لعشرات المسؤولين الذين أصيبوا في السابق، وفقا لروسيا اليوم.

وأغلقت الأعمال غير الضرورية في طهران وعشرات المدن الأخرى مع ارتفاع الحالات مجددا في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

وأغلقت المدارس والمسارح والمتاحف وألغيت المناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية لمدة أسبوع على الأقل.

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وألقت السلطات الإيرانية باللوم في ارتفاع الحالات على عدم التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري إن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 33714 وفاة.

وذكرت أنه تم تسجيل 6824 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 558648 إصابة.