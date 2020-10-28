أنتوني فاوتشي: أمريكا ستحصل على لقاح مضاد لكورونا في غضون أشهر

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن بلاده ستحصل على لقاح ضد كورونا في الأشهر المقبلة، مؤكدًا " إلى أنه إذا حصلنا على طعم بحلول الربع الثاني أو الثالث من عام 2021 وقمنا بتلقيح نسبة كبيرة من الناس، فإنه سيكون من السهل بحلول نهاية 2021، رؤية مظاهر الحياة الطبيعية".

و استبعد فاوتشي، العودة للحياة الطبيعية قبل

نهاية العام المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

ومع ذلك، أشار فاوتشي إلى أن الانقسام السياسي والخوف من الخسارة الاقتصادية أثرا على أداء البلاد حاليًا، مضيفًا: "عندما كنا نحاول فتح الاقتصاد مرة أخرى، أو فتح البلاد وكنت منخرطا إلى حد كبير مع الدكتورة ديبورا بيركس لجمع هذه الإرشادات، والتي

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كانت بوابة للمرحلة 1، المرحلة 2... لو فعل الجميع ذلك بشكل موحد لا أعتقد أننا سنكون في الوضع الذي نحن فيه الآن".

وقال: "الكمامات في الولايات المتحدة كادت أن تصبح بيانا سياسيا، وأنا أعلم أن ذلك تم نقله في الأخبار عالميا.

في الواقع، تمت السخرية من الناس بسبب الكمامات، وهذا يتوقف على أي جانب من الطيف السياسي الذي كنت فيه"، مضيفا أنه كان من المؤلم أن نشهد هذا الانقسام الذي يتمحور حول قضية الصحة العامة.