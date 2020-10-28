تخفيف مدة الحجر الصحي فى اسرائيل

أعلن منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل روني غامزو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقصير مدة الحجر الصحي إلى 10 أيام، في حين أعرب عن قلقه من "المرض الخفي" في المجتمع العربي.

و وافق روني غامزو، على رفع المزيد من القيود في ضوء تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، وفقا لروسيا

اليوم.

وقال غامزو في إيجاز صحفي: "انخفض معدلنا الأسبوعي إلى أقل من 1000 إصابة.

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لقد تجاوزنا هدف الوصول إلى المرحلة الثانية من التخفيف"، مشددا على أنه أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة التالية للخروج من الإغلاق الوطني.

وأشار غامزو إلى أنه لا يعارض التراجع عن المزيد من القيود ولا يستبعد فتح مراكز تجارية ومحلات بيع بالتجزئة في الأيام المقبلة، معربا عن خشيته من تفشي كورونا في البلدات العربية بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحص.

وأكد أن "الوضع يتطلب منا تنفيذ عملية وخطة لكل البلدات العربية ابتداء من يوم السبت، لمدة أسبوع كامل سنركز على المجتمع العربي ونفعل كل شيء لمساعدتهم".