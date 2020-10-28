الصحة العالمية تسجل أكثر من 2 مليون إصابة خلال الأسبوع الماضي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى الذي يسجل في أسبوع واحد منذ تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “شهد الأسبوع الماضي أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 الجديدة المبلغ عنها عالميًا منذ بداية الوباء، والتي بلغت أكثر من مليوني حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية”.

وأضافت أنه “ابتداء من 25 تشرين الأول/ أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون حالة و1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون حالة جديدة، ونحو 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي”.

وأمس الثلاثاء، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، إنه “لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم” في المعركة ضد كوفيد-19 مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة”.

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وأقر تيدروس بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات. وفق ما جاء على موقع “thenationpress”، “صحافة الأمة”.

وأضاف غبريسوس: “حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس”.

وفي السياق، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن أوروبا تحتاج إلى “تكثيف جدي” لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة لا تزال متفائلة أن الدول الأوروبية لن تحتاج لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

وذكرت المديرة الفنية للمنظمة، ماريا فان كيرخوف، لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات في أوروبا: “ما زلنا نأمل أن الدول لن تضطر إلى فرض عزل عام”.

وقال خبير الطوارئ في المنظمة، مايك ريان: “حاليا نحن في موقف متأخر جدا في احتواء هذا الفيروس في أوروبا، وبالتالي ليكون لنا السبق سيتطلب الأمر تكثيفا جديا للإجراءات”.