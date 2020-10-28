دوري أبطال أوروبا.. كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء فريقه جوفنتوس ضد برشلونة

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يخضع للحجر الصحي منذ أسبوعين، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن مواجهة برشلونة ،اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بعدما استبعد من قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراة.

وتجاوز رونالدو الحد الأدنى لفترة الحجر الصحي وهي عشرة أيام، لكنه كان يحتاج إلى نتيجة فحص سلبية بحلول ليلة الثلاثاء، أي قبل 24 ساعة من المباراة، لملاقاة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأجلت نتيجة فحص كوفيد-19 الإيجابية، لقاء النجمين حتى مباراة الإياب في الثامن من دجنبر المقبل، في كاتالونيا.

وجاءت نتيجة رونالدو ايجابية خلال 18 فحصا خضع له للكشف عن فيروس كورونا بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وغاب رونالدو عن ثلاث مباريات لفريقه، بينها ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في دوري الأبطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.