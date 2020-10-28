حسنية أكادير “يتعاقد” مع مدافع منتخب بوركينافاسو

أعلن فريق حسنية أكادير تعاقده مع قلب الدفاع البوركينابي باتريك بيهتوي مالو، الذي سيدافع عن ألوان الحسنية لمدة موسمين، وفق ما كشفه الفريق السوسي عبر موقعه الرسمي . وسبق لباتريك مالو، البالغ من العمر 28 عاما، أن جاور أندية أسيك ميموزا الإيفواري، شبيبة القبائل الجزائري وأندية سموحة ووادي دجلة المصريين.

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