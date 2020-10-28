محمد بن زايد وعبدالله حمدوك يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.. تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



كما استعرض تطورات انتشار جائحة "كورونا" وسبل مواجهة تداعياتها وجهود البلدين والمجتمع الدولي في الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

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وهنأ عبدالله حمدوك باتفاق السلام الذي وقعته مؤخرا الحكومة السودانية في جوبا.. متطلعا إلى أن يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان.. وأكد ثقته في قدرة الشعب السوداني الشقيق على المضي قدما نحو السلام وصناعة مستقبل مشرق لأبنائه يقوم على أسس التعايش والتسامح والتعاون المشترك.

وأكد خلال الاتصال.. موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم السودان الشقيق في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان في مختلف الظرو.. مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية - السودانية ومتانة الروابط التي تجمع شعبي البلدين.

كما ثمن مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته لإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه خير شعوبها أمنا وتنمية وازدهارا.