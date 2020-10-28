شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: ذكرى المولد النبوي تجديدٌ لمحبة رسولنا الكريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداءٌ بسيرة النبي والإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين .. كل العالمين .



وقال عبر تويتر: في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... تجديدٌ لمحبته .. تذكيرٌ بنوره .. اقتداءٌ بسيرته .. وإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين .. كل العالمين .. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا..

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