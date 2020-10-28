كيف تخزن إيران اليورانيوم تحت الأرض؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مفتشون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران بدأت ببناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بعد انفجار محطتها السابقة حسبما صرح رئيس الوكالة رافائيل جروسي لـ(أسوشيتدبرس).

وقال جروسي في مقابلة ببرلين «إن طهران تواصل أيضا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج السلاح».

وفي أعقاب انفجار يوليو في موقع نطنز النووي، أكدت طهران على أنها ستبني محطة جديدة أكثر أمانا في الجبال المحيطة بالمنطقة، ولم تظهر صور الأقمار الصناعية لنطنز التي حللها خبراء بعد أي علامات واضحة على البناء في الموقع الكائن بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وقال غروسي «لقد بدأوا، لكن المبنى لم يكتمل، إنها عملية طويلة»، ولم يذكر تفاصيل أخرى، قائلا «إنها معلومات سرية»، ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وأكد علي أكبر صالحي رئيس الوكالة النووية الإيرانية، للتلفزيون الحكومي الشهر الماضي على أنه تم استبدال المنشأة المدمرة فوق الأرض بأخرى في قلب الجبال المحيطة بنطنز.

وتستضيف نطنز منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسة في البلاد، وفي قاعاتها الطويلة تحت الأرض تقوم أجهزة الطرد المركزي بتدوير غاز سادس فلوريد اليورانيوم لتخصيب اليورانيوم.