السعيدية.. إحباط محاولات للهجرة السرية ل11 مغربيا وتوقيف ثلاثيني مشتبه بالتورط في الإتجار بالبشر

أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الأربعاء، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة لأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه أثناء محاولته نقل مجموعة من المعدات المستعملة في الملاحة البحرية على متن سيارة نفعية انطلاقا من مركب سياحي في اتجاه منطقة ساحلية بمدينة السعيدية، وبرفقته أحد عشر (11) مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و48 سنة.

وأضاف المصدر أن عملية التفتيش المنجزة بداخل السيارة المضبوطة أسفرت عن حجز زورق مطاطي ومحرك بحري وثمانية مجاديف، علاوة عن حجز مضخة هوائية و13 سترة للنجاة وتسع لترات من زيوت المحركات، بالإضافة إلى 8 حاويات بلاستيكية بها 200 لتر من المحروقات.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بكافة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.