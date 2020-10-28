طنجة..أزمة نفسية حادة تتسبب في انتحار فتاة برمي نفسها من علو مرتفع

اهتز حي بنكيران قبل قليل، بطنجة، على وقع حالة انتحار، بعدما أقدمت شابة على وضع حد لحياتها برمي نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها.
ووفق المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الشابة البالغة من العمر 26 عاما، كانت تمر بأزمة نفسية حادة، ما تسبب في إقدامها على إنهاء حياتها بهذه الطريقة، مخلفة صدمة في أوساط عائلتها وجيرانها.
وأضافت المعطيات ذاتها، أنه جرى نقل الشابة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، بينما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الإنتحار.
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