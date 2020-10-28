بركان.. تدابير جديدة للحد من انتشار كورونا بينها منع التجوال ليلا وتقليص ساعات عمل المقاهي

بعد تدهور الوضع الوبائي في عمالة إقليم بركان، قررت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بينها منع التجوال الليلي دون مبرر، ابتداء من يوم الجمعة المقبل من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا.

وبحسب بلاغ للعمالة، فإنه سيتم إغلاق المحلّات التجارية، والمهنية، والخدماتية، والمقاهي من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، مع استمرار منع بث المباريات الرياضية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم تقليص الطاقة الاستيعابية للحمامات، وصالونات التجميل والحلاقة ووسائل النقل العمومي والنقل الحصري لـ 50 في المائة، كما سيتم منع انعقاد الأسواق الأسبوعية في المجال الحضري، وإغلاق الحدائق، والشواطئ العمومية، وقاعات الألعاب، والقاعات الرياضية المغلقة.

وأكد البلاغ نفسه أنه سيتم تشديد المراقبة على وضع الكمامة، واحترام التباعد الجسدي، واعتماد الحجر الصحي التام للأشخاص المصابين بـ”كوفيد-19″، ومخالطيهم، وإغلاق الأحياء، والشوارع، والأزقة، المحتضنة بؤرا عائلية أو مهنية.

ويستثنى البلاغ من إجراءات الإغلاق، والتنقل كلا من المستشفيات العمومية، والمصحات، والمختبرات الطبية، والصيدليات، التي تبقى أوقات عملها من دون تغيير مع السماح للعاملين فيها التنقل منها، وإليها، ورجال الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ورجال السلطة المحلية، ومساعديهم.

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وكانت مدينة بركان قد سجلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

وكانت كل من مدن تطوان، ومرتيل، والمضيق – الفنيدق، والناظور قد شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات مماثلة بعد تدهور الوضع الوبائي فيها.