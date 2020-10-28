نبيه بري: الحكومة قد تبصر النور خلال الأيام المقبلة إذا ما بقيت الأجواء إيجابية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن الحكومة قد تبصر النور خلال الأيام المقبلة إذا ما بقيت الأجواء إيجابية



ونقل مكتب بري عنه قوله في بيان إن "الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".

وأمس الثلاثاء، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، آخر تطورات تشكيل الحكومة، في ثالث لقاء يجمع بينهما.

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وقالت الرئاسة اللبنانية، إن "الحريري عرض على عون ما تحقق حتى الآن على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، في جو من التفاهم".

وتشير المعلومات إلى أنه يتم العمل على تشكيل حكومة مصغرة من 20 وزيرا على أن تسمي الكتل النيابية وزرائها من شخصيات غير حزبية، يعتمد في توزيعها على مبدأ المداورة في الحقائب بين الطوائف.

ويأتي تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حوالي سنة من تقديم استقالة حكومته السابقة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من الشهر نفسه.