شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد في العالم والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 سُجلت أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم الثلاثاء، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى معطيات السلطات الصحية.

وأحصيت في الإجمال 516 ألفا و898 إصابة جديدة و7723 وفاة. ويُفسّر ارتفاع عدد الإصابات جزئيا بزيادة الفحوص منذ الموجة الوبائية الأولى في مارس و ابريل.

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