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توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

 

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج.

 

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 الثاني عند 00:14 الجزر الأول عند الساعة 18:20 الثاني عند الساعة 06:06 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

 

فيما سيحدث المد الأول عند 08:13 الثاني عند الساعة 21:05 الجزر الاول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:55.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبو ظبي 32 21 70 15

 

دبــي 31 22 70 10

 

الشارقة 33 20 75 15

 

عجمان 33 22 75 15

 

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أم القيوين 33 17 80 20

 

رأس الخيمة 33 17 75 15

 

الفجيرة 31 21 50 20

 

العين 31 21 65 15

 

ليوا 32 20 80 15

 

الرويس 30 21 85 40

 

السلع 31 20 90 35

 

دلما 32 25 65 40

 

طنب الكبرى 31 23 65 30

 

طنب الصغرى 31 23 65 30

 

أبو موسى 31 23 65 30.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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