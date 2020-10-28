شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نواب جدد لرئيس البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

فاز النائب المصري علاء عابد بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي بعد أن حصل على 38 صوتاً في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي التي جرت اليوم في مقر الجامعة العربية بعد فوز عادل العسومي برئاسته للبرلمان لمدة عامين بالتزكية.

كما تم انتخاب النائب حسن بن علي المدحاني (سلطنة عمان) نائباً ثانياً لرئيس البرلمان وحصل على 34 صوتاً، كما حصل النائب محمد أحمد اليماحي (الإمارات) نائباً ثالثاً لرئيس البرلمان بـ 32صوتاً، وحل النائب حسن الطاهر البرغوثي (ليبيا) نائباً رابعاً لرئيس البرلمان بـ 29 صوتاً.

وبعد الجلسة الإجرائية التي شارك فيها 41 نائبا، وتم انتخاب رؤساء اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي ونوابهم، وقد عقدت اللجان الدائمة اجتماعاتها بتشكيلاتها الجديدة بعد ذلك لبحث خطط عملها وشروع جدول أعمال كل لجنة ورفع تقرير إلى الجلسة العامة للبرلمان غداً الخميس.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث غداً في مقر الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور البرلمان في دعم العمل العربي المشترك.