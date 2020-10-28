بالصور.. نفق التحرير وساحة الخلاني ليلاً

تنشر الخليج 365، صوراً لنفق التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد بعد ساعات من افتتاحهما بعد مرور عام على اغلاقهما. وأعادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، افتتاح نفق السعدون أمام حركة السيارات مجدداً، بعد إغلاقه لمدة عام كامل، جراء التظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات عراقية عدة في تشرين الأول 2019، وتحولت فيما بعد إلى اعتصامات مفتوحة.

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