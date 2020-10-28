إحصائية مرعبة.. أكثر من 500 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد حول العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وكشفت إحصائيات موقع "ورلد ميتر" المتخصص في الإحصاءات، اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المسجد 44 مليونا و200 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على مليون و171 ألفا، وقد تماثل للشفاء نحو 33 مليونا.



وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الحين ما يفوق 9 ملايين إصابة و232 ألف حالة وفاة.

وفي المرتبة الثانية الهند بنحو 8 ملايين إصابة و120 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 5.4 ملايين إصابة و157 ألف حالة وفاة .