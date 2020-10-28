إحصائية مرعبة.. أكثر من 500 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد حول العالم

سجل أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم يوم الثلاثاء، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى معطيات السلطات الصحية، حيث أحصيت في الإجمال 516 ألفا و898 إصابة جديدة و7723 وفاة.
وكشفت إحصائيات موقع "ورلد ميتر" المتخصص في الإحصاءات، اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المسجد 44 مليونا و200 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على مليون و171 ألفا، وقد تماثل للشفاء نحو 33 مليونا.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الحين ما يفوق 9 ملايين إصابة و232 ألف حالة وفاة.
وفي المرتبة الثانية الهند بنحو 8 ملايين إصابة و120 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 5.4 ملايين إصابة و157 ألف حالة وفاة .
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