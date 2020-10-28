بالصور.. متظاهرون في ساحة الفردوس يوقدون الشموع على ارواح شهداء التحرير

تنشر الخليج 365، بالصور، قيام بعض المتظاهرين بالتجمع في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، وإيقاد الشموع على أرواح شهداء ساحة التحرير، فيما طالبوا بالكشف عن المختطفين بينهم علي جاسب وسجاد العراقي.

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