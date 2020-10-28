بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

كشفت إحصائيات موقع "ورلد ميتر" المتخصص في الإحصاءات، عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المسجد 44 مليونا و200 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على مليون و171 ألفا، وقد تماثل للشفاء نحو 33 مليونا.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الحين ما يفوق 9 ملايين إصابة و232 ألف حالة وفاة.
وفي المرتبة الثانية الهند بنحو 8 ملايين إصابة و120 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 5.4 ملايين إصابة و157 ألف حالة وفاة .
وتحتل روسيا المرتبة الرابعة بما يزيد على 1.5 مليون إصابة و26 ألف حالة وفاة، وتأتي بعدها فرنسا بنحو 1.2 مليون إصابة و35 ألفا و400 حالة وفاة.
وفي المرتبة الثانية الهند بنحو 8 ملايين إصابة و120 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 5.4 ملايين إصابة و157 ألف حالة وفاة .
وتحتل روسيا المرتبة الرابعة بما يزيد على 1.5 مليون إصابة و26 ألف حالة وفاة، وتأتي بعدها فرنسا بنحو 1.2 مليون إصابة و35 ألفا و400 حالة وفاة.
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