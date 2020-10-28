بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الحين ما يفوق 9 ملايين إصابة و232 ألف حالة وفاة.

وفي المرتبة الثانية الهند بنحو 8 ملايين إصابة و120 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 5.4 ملايين إصابة و157 ألف حالة وفاة .



وتحتل روسيا المرتبة الرابعة بما يزيد على 1.5 مليون إصابة و26 ألف حالة وفاة، وتأتي بعدها فرنسا بنحو 1.2 مليون إصابة و35 ألفا و400 حالة وفاة.