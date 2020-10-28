وزير العمل يكشف عن وجود أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف حكومي

كشف وزير العمل عادل الركابي، الاربعاء، عن وجود أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، "هنالك أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين وهذا المبلغ لم يتسلمه مستحقوه من الإعانة الاجتماعية خلال الفترة الماضية".

وأضاف وزير العمل "ستتم إعادة هذا المبلغ إلى صندوق الحماية الاجتماعية"، معتبراً أن "هذا المبلغ سيعزز إيرادات الصندوق وسيحسن فرص استفادة الفقراء منه".