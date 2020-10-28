2020-10-28 | 15:38
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اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الأربعاء، أن لجنة الانضباط، اصدرت جملة من القرارات الانضباطية.
واضافت ان "اللجنة اصدرت القرارات الآتية :
1- معاقبة مدرب حراس مرمى نادي حيفا، محمد عادل أحمد، بالإيقاف وعدم مرافقة فريقه لمدة ست مباريات، وغرامة مالية مقدارها اربعة ملايين دينار عراقي، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة مع الإيقاف لمدة لا تزيد عن موسم كامل استناداََ للمادة 1/51 من اللائحة الانضباطية.
2- بناءً على اعتراض نادي الجماهير بالعدد 37 في 2020/10/27 ، ولغرض وصول تقرير المشرف والحكم، قررتْ اللجنة استدعاء اللاعبين اللذين يحملان الرقم "9" و "16" من نادي القرنة يوم الأحد الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الاتحاد، وفي حالة عدم الحضور ستتخذ اللجنة القرار المناسب بحقهم.
3- استدعاء علي زغير ، عضو إدارة نادي القوة الجوية، على خلفية تصريحاته في احد البرامج التلفزيونية، وحضوره أمام اللجنة يوم الأحد الساعة الواحدة ظهراََ الموافق 2020/11/1".
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية تصدر ثلاثة قرارات انضباطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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