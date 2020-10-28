التطبيعية تصدر ثلاثة قرارات انضباطية

وذكرت الهيئة في بيان أن "لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية عقدت اجتماعها الاعتيادي في مقر اتحاد الكرة اليوم، برئاسة علي والي ونائبه عدي اللامي، وعضوية كل من قيس الساعدي ونهاد كاظم البولاني، لمناقشة تقارير المشرفين على مباريات الدوري الممتاز وكأس العراق المحالة على اللجنة".واضافت ان "اللجنة اصدرت القرارات الآتية :1- معاقبة مدرب حراس مرمى نادي حيفا، محمد عادل أحمد، بالإيقاف وعدم مرافقة فريقه لمدة ست مباريات، وغرامة مالية مقدارها اربعة ملايين دينار عراقي، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة مع الإيقاف لمدة لا تزيد عن موسم كامل استناداََ للمادة 1/51 من اللائحة الانضباطية.

2- بناءً على اعتراض نادي الجماهير بالعدد 37 في 2020/10/27 ، ولغرض وصول تقرير المشرف والحكم، قررتْ اللجنة استدعاء اللاعبين اللذين يحملان الرقم "9" و "16" من نادي القرنة يوم الأحد الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الاتحاد، وفي حالة عدم الحضور ستتخذ اللجنة القرار المناسب بحقهم.



3- استدعاء علي زغير ، عضو إدارة نادي القوة الجوية، على خلفية تصريحاته في احد البرامج التلفزيونية، وحضوره أمام اللجنة يوم الأحد الساعة الواحدة ظهراََ الموافق 2020/11/1".