السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ و'درونز'

وجهت السفارة الأمريكية في السعودية، تحذيرا لمواطنيها بالرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات "درونز"، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.
وأوضحت السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار. أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، واغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات".
وأضافت: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك"، مشيرة الى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".
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