دعا مدير شؤون المناهج في تربية الرصافة الثانية وسام جواد كاظم، الأربعاء، المدرسين إلى عدم الالتحاق بدورة لـ" اللغة الفرنسية" التي تشرف عليها السفارة الفرنسية في بغداد، فيما عزا دعوته إلى "نصرة رسول الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام في تربية الرصافة الثانية يدعو المدرسين لعدم الالتحاق بدورة لـ 'اللغة الفرنسية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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