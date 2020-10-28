الإمارات تؤكد دعمها للسودان في كل ما يحفظ سلامته واستقراره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، موقف بلاده الثابت الداعم للسودان في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.



وتناول الجانبان، خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحمدوك تطورات انتشار جائحة "كورونا" روسبل مواجهة تداعياتها وجهود البلدين والمجتمع الدولي في الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حمدوك باتفاق السلام الذي وقعته مؤخرا الحكومة السودانية في جوبا.

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وأعرب عن تطلعه بأن يشكل الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان، مؤكد ثقته في قدرة الشعب السوداني على المضي قدما نحو السلام وصناعة مستقبل مشرق لأبنائه يقوم على أسس التعايش والتسامح والتعاون المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، على دعم بلاده للسودان في كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للسودان في مختلف الظروف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية - السودانية ومتانة الروابط التي تجمع شعبي البلدين.

كما ثمن مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته لإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه خير شعوبها أمنا وتنمية وازدهارا.