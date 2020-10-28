القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالخارجية الإماراتية: الاتفاق الإبراهيمي ذو أهمية كبرى ويعكس رؤية الإمارات المنادية بأولوية مصلحة الشعوب مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالخارجية الإماراتية: الاتفاق الإبراهيمي ذو أهمية كبرى ويعكس رؤية الإمارات المنادية بأولوية مصلحة الشعوب

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